Украина вошла в топ-20 стран мира по числу инфицированных COVID-19

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Украине зафиксировано 414 567 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В Министерстве здравоохранения Украины сообщали о заболевании 402 194 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года Фото: EPA

В Украине зафиксировано 414 567 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, опубликованные 2 ноября.

С начала пандемии в Украине умерло 7584 человека, выздоровело 170 880.

В первой двадцатке стран с наибольшим количеством заболевших Украину опережают: США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания, Мексика, Перу, Италия, Южная Африка, Иран, Германия, Чили, Ирак, Бельгия, Индонезия.

Статистика Университета Хопкинса отличается от официальной национальной статистики Украины, так как Минздрав Украины публикует официальную статистику раз в сутки, тогда как американские исследователи обновляют данные несколько раз в сутки, публикуя информацию из открытых источников, в том числе из СМИ.

2 ноября утром министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 6754 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала пандемии у 402 194 человек диагностировали COVID-19. Умерло от этой болезни 7375 человек, а выздоровело 163 768.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, утром 30 октября Украина занимала 21-е место в мире по числу инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.