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Больницы Ужгорода переполнены, тяжелобольных COVID-19 везут в районы области – Закарпатская ОГА

Из-за нехватки коек в больницах Ужгорода при перевозке в Виноградовскую районную больницу 31 октября умер больной COVID-19.

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Количество больничных коек в Ужгороде для больных COVID-19 должны были увеличить на 50%
Количество больничных коек в Ужгороде для больных COVID-19 должны были увеличить на 50%
Фото: EPA

Больницы Ужгорода полностью заняты больными COVID-19, из-за этого тяжелобольных везут в палаты других районов Закарпатской области. Об этом сказано в заявлении Закарпатской облгосадминистрации 2 ноября в Facebook. 

Местные власти напомнили, что в октябре региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала Ужгород расширить количество коек для больных COVID-19 на 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Украины Максим Степанов распорядился создать госпиталь на базе Центральной городской клинической больницы.

https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2503981269905358

"Все решения по состоянию на сегодня не выполнены и саботируются. Невыполнение решения комиссии – прямая ответственность городских властей, являющихся владельцем учреждения", – сказали в ОГА.

Из-за того, что в Ужгороде количество коек не увеличили, 31 октября умер один больной при перевозке до Виноградовской районной больницы.

"Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", – резюмировали в ведомстве.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6754 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала пандемии у 402 194 человек диагностировали COVID-19. Умерли от этой болезни 7375 человек, а выздоровели 163 768. 

В Закарпатской области всего зафиксировано 14911 случаев COVID-19. Выздоровели от этой болезни 7053 пациента, умерли – 378 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

Теги: Ужгород, Закарпатская ОГА, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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