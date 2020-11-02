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В киевском Дворце спорта развернут госпиталь для больных COVID-19 – главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что сейчас идет подготовка для открытия дополнительного госпиталя в Киеве.

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Ляшко: Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия
Ляшко: Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В Киеве будет открыт госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью "Сегодня", которое опубликовано 2 ноября.

"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатываются. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", – сказал он.

Он объяснил, как будут выглядеть полевые госпитали для лечения украинцев с COVID-19, о разворачивании которых сообщал Минздрав.

"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", – уточнил Ляшко.

На вопрос, есть ли для этих госпиталей оборудование и специалисты, главный санврач ответил отрицательно.

"На данный конкретный момент нет. Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, существуют табели оснащения. Мы знаем, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить. Вопрос не столько в оборудовании, сколько в обеспечении медицинским персоналом. С увеличением количества медицинских коек проблема увеличения количества персонала не решится сама собой", – сказал заместитель министра.

20 октября во время выступления в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что, когда в Украине ежедневное количество заболевших COVID-19 составит 8–10 тыс., Минздрав увеличит количество коек для заболевших до 52 тыс. и начнет разворачивать временные госпитали.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6754 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране заболело 402 194 человека. Умерло от COVID-19 7375 человек, а выздоровело 163 768 пациентов.

Теги: лечение, госпиталь, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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