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Эпидемия COVID-19. Минздрав рекомендовал украинцам приобрести пульсоксиметр

Замглавы Минздрава Украины Ирина Микичак призвала граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции не назначать лекарства самим себе.

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Пульсоксиметр показывает уровень насыщения крови кислородом
Пульсоксиметр показывает уровень насыщения крови кислородом
Фото: wikipedia.org

В условиях распространения коронавирусной инфекции украинцам лучше не покупать лекарства по сомнительным рекомендациям, а приобрести пульсоксиметр – прибор, который показывает уровень насыщения капиллярной крови кислородом.

Об этом 2 ноября на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы просим вас вдумчиво относиться к своему здоровью. Мы просим не паниковать. Мы просим быть взвешенными. Мы просим не выметать аптеки, наши аптечные учреждения, не выкупать все те препараты, которые не несут никакого лечебного действия. Не пользоваться непроверенными рекомендациями", – сказала она.

По словам замглавы Минздрава, нельзя назначать себе "особенно иммунопротекторы, иммуномодуляторы, антибиотики – это очень важно и опасно для здоровья".

"Если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты про запас, лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Сегодня это важно. Этим вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя лично свое здоровье", – объяснила Микичак.

На 2 ноября в Украине зафиксировано 402 194 случая коронавирусной инфекции, и них 6754 – за прошедшие сутки. Умерло 7375 больных с COVID-19, выздоровело 163 768 пациентов.

Теги: эпидемия, аптеки, лекарства, Минздрав, инфекция, паника, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ирина Микичак
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