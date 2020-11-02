Частные лаборатории начали тестировать украинцев на COVID-19 за счет государства

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, очереди на получение результатов теста на коронавирусную инфекцию начали сокращаться после включения в процесс частных лабораторий.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 2 ноября рассказал о старте программы бесплатного тестирования украинцев на коронавирусную инфекцию COVID-19 в частных лабораториях. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Начал работать механизм по передаче в частные лаборатории наших тестов. Особенно это актуально для регионов, где большая нагрузка и, как следствие, – очереди при получении результатов исследования. Особенно это Донецкая, Харьковская, Одесская области, Киев и Днепропетровская область. Везде в частные лаборатории передают [тесты]. Очередь постепенно сокращается, и думаю, в некоторых регионах мы ее полностью ликвидируем на этой неделе", – сказал Степанов.

Он сообщил, что на прошлой неделе в Украине провели методом ПЦР 283 494 теста – почти на 50 тыс. больше, чем на предыдущей неделе.

"Мы движемся к тому показателю, о котором говорили: что мы на середину ноября должны выйти на 50 тыс. ПЦР-тестов [в сутки]", – добавил Степанов. Он сообщал, что за последние сутки в Украине сделали 36 587 тестов, в том числе 31 662 – методом ПЦР.

9 октября Кабинет Министров выделил Минздраву 100 млн грн на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности. В Минздраве рассказывали, что государственные лаборатории будут передавать образцы частным лабораториям, когда не будут справляться с проведением большого количества тестов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.