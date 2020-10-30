В разработке вакцины от COVID-19 нет соревнования. Наоборот, страны и фирмы кооперируются. А победителем должно стать все человечество

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гонки на вакцинах? Соревнование ценой в миллионы жизней.

Текущий 2020 год стал самым тревожным в новейшей истории человечества. Когда в начале него газеты публиковали тревожные статьи о новом вирусе, распространяющемся в Китае, многие отнеслись к этому со скепсисом. Что это, очередная "газетная утка", погоня за сенсацией, страшилки для населения? Все утешали друг друга: вирус поражает только китайцев; он не страшнее обычного гриппа; страдают только старики; все это слишком далеко и не коснется нас. Вообще, это заговор мировых элит, которые хотят запугать обычных людей. Самые продвинутые вспомнили рептилоидов, пытающихся уничтожить человечество.

А между тем новости становились все тревожнее. Вирус добрался до Европы и Америки, распространился по всему миру, пришел, если не в наш дом, то к соседям. Больницы переполнены, заразилось свыше 43 млн человек, более 1,1 млн уже погибло (и это только по официальной статистике, которой не всегда можно доверять). Протоколы лечения не всегда помогают, препаратов не хватает, границы закрываются, мировая экономика трещит по швам. Одна надежда – на вакцину, над которой работают свыше 200 научных лабораторий.

Как говорят специалисты в области инфекционных заболеваний Первого медицинского центра Тель-Авива, мы находимся на пороге выяснения, есть ли у нас вакцина, эффективно работающая против коронавируса.

Стоит отметить, что с первыми коронавирусами человечество столкнулось чуть более полувека назад. Помимо вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию пневмонии нового типа COVID-19, известно еще 42 вида коронавирусов. Из них семь видов поражает людей. Они все вызывают симптомы простуды, и у нас до сих пор нет вакцин ни от одного из них.

Поэтому, когда (не хочется писать "если") появятся данные о появлении вакцины, способной защитить людей от коронавирусной инфекции, то открытие это будет определять нашу жизнь на долгие годы.

Зачем же нам нужна вакцина? Считается, что 60–70% мирового населения должны быть невосприимчивы к вирусу, чтобы остановилось его молниеносное распространение и выработался так называемый коллективный иммунитет. Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь наладилась, люди перестали умирать от COVID-19, вновь открылись границы – нам нужна вакцина. Ведь даже сейчас, спустя целый год после появления нового заболевания, подавляющее большинство людей все еще уязвимо для заражения. Только ограничения в нашей жизни предотвращают гибель большего числа людей. А вакцины могут тренировать иммунную систему и безопасно учат наш организм бороться с инфекцией.

С момента начала испытания вакцин прошло всего несколько месяцев, для вирусологии это не срок. Первые исследования показывают, что вакцины могут научить организм вырабатывать как антитела, которые предотвращают проникновение COVID-19 в клетки организма, так и Т-клетки, которые убивают инфицированные клетки. Но остается без ответа самый большой вопрос – достаточно ли этого, чтобы нас защитить?

Сейчас 12 вакцин находятся на завершающей стадии тестирования, однако это тоже критический момент, потому что некоторые экспериментальные вакцины терпят неудачу. Нужно еще учитывать, что мы не знаем ни отдаленных последствий и возможных побочных эффектов, ни как на вакцинирование отреагируют люди с теми или иными заболеваниями или особенностями организма. Поэтому, к группе лидеров в разработке вакцины против COVID-19, в которую входят ведущие научные центры мира, такие как Оксфордский университет, Уханьский институт биопродуктов, компании Pfizer и Novavax, со своими разработками присоединяются новые участники.

Пару дней назад израильские исследователи из государственного Израильского института биологических исследований (IIBR) объявили о начале клинических испытаний на людях вакцины-кандидата от COVID-19. Объявление это стало возможным после получения всех разрешений от министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета по медицинским испытаниям на людях. Коммерческое название вакцины – BriLife: Bri – от израильского слова "бриют" – здоровье, iL – Израиль, Life – жизнь.

По заявлению ведущего инфекциониста Первого медицинского центра Тель-Авива доктора Евгения Качмана, в основу вакцины положен возбудитель везикулярного стоматита VSV. Он относится к семейству вирусов, уже использовавшихся как основа для создания различных вакцин. Используя метод генной инженерии, этот вирус видоизменяется, и вызывает иммунную реакцию, когда образующиеся антитела атакуют коронавирус в случае заражения. Созданная израильскими учеными вакцина уже прошла многомесячные испытания на лабораторных животных и доказала свою работоспособность.

Теперь предстоит еще более ответственный этап – клинические испытания на людях, который продлится несколько месяцев и будет включать три фазы. Во время наблюдения за волонтерами будет проверяться, появились ли какие-либо побочные эффекты и достаточно ли вырабатываются антитела к вирусу. Для этого этапа в Израильском институте биологических исследований уже подготовлено более 25 тыс. доз вакцины. Далее предстоит тестирование израильской вакцины на безопасность, определение точных доз и подтверждение ее эффективности. Эти исследования пройдут на нескольких десятках тысяч волонтеров, будут продолжаться до середины 2021 года и только при успешном завершении третьей стадии будет возможность одобрить вакцину и приступить к иммунизации всего населения Израиля.

Итак, когда же у нас будет вакцина от коронавируса? Специалисты ожидают, что в этом году будут опубликованы результаты первых клинических испытаний. И это фантастический результат, ведь на разработку вакцин обычно уходят годы и десятилетия. При этом надо иметь в виду, что на любом этапе клинических исследований у привитых волонтеров могут возникать побочные эффекты, и тогда работа над препаратом приостанавливается до тех пор, пока не будет выявлена и нейтрализована причина. Именно так и случилось с одной из вакцин, казавшихся наиболее успешными.

Но и это еще не все, специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива напоминают, что это только начало долгого пути. После успешного завершения клинических испытаний, регулирующие органы должны одобрить вакцину, прежде чем ее можно будет вводить. Далее необходимо разработать способ массового производства вакцины для миллиардов потенциальных доз. И наконец, потребуется разработать и реализовать огромный план по логистике, организации и фактической иммунизации большей части населения мира.

Самое важное, что хотелось бы подчеркнуть в завершение. Все ведущие участники фармрынка, исследователи и производители препаратов, представители правительств разных стран заявляют одно: в вопросе разработки вакцины нет никакого соревнования. Наоборот, страны и фирмы кооперируются друг с другом в попытке найти средство от COVID-19. В этом вопросе победителем должно стать все человечество. Может быть, это испытание и послано нам для того, чтобы люди забыли о распрях и вспомнили, что главная их функция – просто оставаться людьми!

И пока мир, затаив дыхание, ждет новую вакцину, призываем вас: соблюдайте правила гигиены и социального дистанцирования, носите маски. Берегите себя и своих близких!

Источник: "ГОРДОН"