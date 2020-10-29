Академик Комисаренко: Идея, на которой основано действие украинской вакцины от коронавируса, совершенно уникальна

Если испытания на людях будут успешными, массовое использование украинской вакцины от COVID-19 может начаться примерно через год, заявил директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко.

Директор Института биохимии имени Палладина, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко в интервью "Фактам" заявил, что идея украинской вакцины от коронавируса является уникальной.

По его словам, украинское лекарство не имеет аналогов. На сегодняшний день в США успешно завершены ее доклинические испытания, впереди – проверка на людях.

Как подчеркнул Комисаренко, несмотря на то, что вакцина создана учеными двух стран, она позиционируется именно как украинская.

"N-протеин является маркером, по которому определяют, заболел человек COVID-19 или нет, в так называемых быстрых тестах. В этом качестве N-протеин и привыкли воспринимать. Прежде никому не приходило в голову использовать его для создания вакцины. Ученые Запада сконцентрировали внимание на другом протеине — шиповидном (придает характерный внешний вид коронавирусу) S-протеине. Ведь он отвечает за проникновение коронавируса в клетку человека. Над выработкой антител против него работает, например, Оксфордская вакцина, которую сейчас испытывает компания AstraZeneca", – пояснил Комисаренко, в чем заключается оригинальность украинской вакцины.

По его мнению, если испытания на людях будут успешными, массовое использование этой вакцины может начаться примерно через год.

"На фармзаводе в Харькове планируется организовать производство опытной партии, чтобы можно было начать испытания украинской вакцины на людях... Для налаживания массового производства нужно создать завод вакцин", – уточнил Комисаренко.

На совещании 20 октября президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что украинская вакцина-кандидат от COVID-19 может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, сказал, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

Доклинические исследования украинской потенциальной вакцины от COVID-19 проводили в Турции и США, рассказал Степанов.