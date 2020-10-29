ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Академик Комисаренко: Идея, на которой основано действие украинской вакцины от коронавируса, совершенно уникальна

Если испытания на людях будут успешными, массовое использование украинской вакцины от COVID-19 может начаться примерно через год, заявил директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко.

Комисаренко утверждает, что украинское лекарство не имеет аналогов
Комисаренко утверждает, что украинское лекарство не имеет аналогов
Фото: depositphotos.com

Директор Института биохимии имени Палладина, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко в интервью "Фактам" заявил, что идея украинской вакцины от коронавируса является уникальной.

По его словам, украинское лекарство не имеет аналогов. На сегодняшний день в США успешно завершены ее доклинические испытания, впереди – проверка на людях.

Как подчеркнул Комисаренко, несмотря на то, что вакцина создана учеными двух стран, она позиционируется именно как украинская.

"N-протеин является маркером, по которому определяют, заболел человек COVID-19 или нет, в так называемых быстрых тестах. В этом качестве N-протеин и привыкли воспринимать. Прежде никому не приходило в голову использовать его для создания вакцины. Ученые Запада сконцентрировали внимание на другом протеине — шиповидном (придает характерный внешний вид коронавирусу) S-протеине. Ведь он отвечает за проникновение коронавируса в клетку человека. Над выработкой антител против него работает, например, Оксфордская вакцина, которую сейчас испытывает компания AstraZeneca", – пояснил Комисаренко, в чем заключается оригинальность украинской вакцины.

По его мнению, если испытания на людях будут успешными, массовое использование этой вакцины может начаться примерно через год.

"На фармзаводе в Харькове планируется организовать производство опытной партии, чтобы можно было начать испытания украинской вакцины на людях... Для налаживания массового производства нужно создать завод вакцин", – уточнил Комисаренко.

На совещании 20 октября президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что украинская вакцина-кандидат от COVID-19 может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, сказал, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

Доклинические исследования украинской потенциальной вакцины от COVID-19 проводили в Турции и США, рассказал Степанов.

Теги: США, Украина, эпидемия, лекарства, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS