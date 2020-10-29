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Эпидемия коронавируса ускорила переход политических и госкоммуникаций в онлайн – основатель Института когнитивного моделирования Березенко

Большой вклад в цифровизацию в Украине внесло Министерство цифровой трансформации, которое начало работать до еще до эпидемии и успело создать инфраструктуру для переноса многих государственных услуг в онлайн, отметил основатель Института когнитивного моделирования (ИКМ) Виктор Березенко.

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Виктор Березенко: Сейчас у нас 3,5 млн аудитории только в Viber-группе. Это больше, чем аудитория многих телеканалов или медиахолдингов
Виктор Березенко: Сейчас у нас 3,5 млн аудитории только в Viber-группе. Это больше, чем аудитория многих телеканалов или медиахолдингов
Фото: Viktor Berezenko / Facebook

Эпидемия коронавируса существенно ускорила переход политической и государственной коммуникации в онлайн-формат. Об этом в интервью hromadske заявил основатель Института когнитивного моделирования (ИКМ) Виктор Березенко.

"Мир и до коронавируса двигался в онлайн. Вирус глобально не изменил мир, он ускорил некоторые процессы. Например, политические коммуникации перейдут в онлайн. Более того, они должны это сделать", – подчеркнул Березенко.

Он отметил, что большой вклад в цифровизацию в Украине внесло Министерство цифровой трансформации, которое начало работать еще до эпидемии и успело создать инфраструктуру для переноса многих государственных услуг онлайн.

"Три года назад на политтехнологической конференции в Лондоне мне рассказали, как во время избирательных кампаний все фокус-группы проводили онлайн. Для украинцев непривычно было представить себе такую фокус-группу среди бабушек. Нам очень повезло, что Минцифры начало работать раньше, и во время эпидемии много государственных услуг уже были доступны онлайн", – подчеркнул основатель ИКМ.

По его словам, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и команда Минцифры предоставили важную поддержку проекту "Коронавирус_инфо", который был основан Институтом когнитивного моделирования.

"Администрация Viber очень помогла нам в промо и рассылках, в продвижении сообщества. Сейчас у нас 3,5 млн аудитории только в Viber-группе. Это больше, чем аудитория многих телеканалов или медиахолдингов. В Telegram мы дополнительно кооперировались с Михаилом Федоровым и Министерством цифровой трансформации, с офисом Telegram, которые также занимались продвижением ресурса. В какой-то момент СМИ начали на нас ссылаться", – подытожил Виктор Березенко.

Институт когнитивного моделирования основал один из крупнейших в мире (четвертое место) и крупнейший в Украине проект по информированию о распространении эпидемии коронавируса "Коронавирус_инфо", сообщал Березенко в колонке для портала Sostav.ua. ИКМ также является основателем национальной платформы психологической помощи "Розкажи мені" и крупнейшего в стране сообщества по обучению в период пандемии "Школа_инфо".

Теги: эпидемия, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, пандемия, коронавирус, Виктор Березенко
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