Количество компаний, имеющих опыт работы в области искусственного интеллекта, выросло в четыре раза – Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины разработало концепцию развития сферы искусственного интеллекта, принятие которой позволит стране подняться в рейтинге стран, готовых к использованию ИИ.

За три года количество компаний, имеющих опыт разработок в области искусственного интеллекта, в Украине выросло в четыре раза. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Oxford Insights и Международный центр развития исследований опубликовали доклад Government AI Readiness Index 2020, согласно которому Украина имеет наибольшее количество компаний – разработчиков технологий искусственного интеллекта в Восточной Европе, подчеркнули в Минцифры.

"Индекс измеряет готовность правительств применять искусственный интеллект в предоставлении государственных услуг своим гражданам и рассматривает возможности и факторы, способствующие внедрению ИИ", – сказано в сообщении.

В Government AI Readiness Index 2020 Украина занимает 57-е место. Пять первых мест занимают США, Великобритания, Финляндия, Германия и Швеция.

"В начале 2020 года в Украине было почти 150 поставщиков с достаточным опытом в области искусственного интеллекта. Далее следуют Польша с более 110 поставщиками и Беларусь с 45 компаниями", – отметили в релизе.

Министерство разработало концепцию развития сферы искусственного интеллекта.

"Рассчитываем, что после того, как концепция будет принята правительством, Украина поднимется в мировом рейтинге Government AI Readiness Index 2020 на 10–20 пунктов", – подчеркнули в Минцифры.