В Украине обновят предельные нормы излучения базовых станций мобильной связи – Минцифры

Правительство Украины приняло предложения Министерства цифровой трансформации, которые необходимы для развития интернета в Украине, об этом сообщили в Минцифры.

Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О внесении изменений в план мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшения бизнес-климата", об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации 30 июня.

По информации министерства, нововведения позволят операторам и провайдерам отчитываться Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, исключительно в электронной форме. Подача отчетности в электронной форме сэкономит время и повысит качество информации. Сейчас операторы подают отчетность в сотнях бумажных листов или отсканированную отчетность в pdf-формате, которую приходится очень долго обрабатывать.

Также распоряжение предусматривает обновление в Украине предельных норм излучения базовых станций мобильной связи. По информации министерства, действующие сейчас устарели.

"Прежде всего, таковы требования Европейского союза. К тому же изменить устаревшие нормы излучения нужно, чтобы интернет стал доступным жителям сельской местности – для внедрения технологии четвертого поколения мобильной связи и предоставления широкополосного доступа в интернет", – сказано в сообщении.

Сейчас в Украине установлены крайне низкие нормы излучения для базовых станций, они не должны превышать 10 мкВт / кв.м. см. Аналогичные европейские нормы значительно выше: 450-900 мкВт / кв. см.

Даже при повышении излучения базовых станций оно является безвредным для людей. Об этом свидетельствует ряд исследований, в частности, Международной комиссии по защите от ионизирующего излучения (ICNIRP) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).