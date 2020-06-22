Треть больниц в Украине не имеет доступа к качественному интернету – Минцифры

В Украине к интернету подключены 74,3% больниц: 1304 из 1756 учреждений.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины 22 июня.

"К оптическим технологиям подключены 1111 больниц. То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрения новейших практик. К тому же пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным Wi-Fi", – заявили в ведомстве.

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