В мае украинские мобильные операторы подключили к сетям 4G более тысячи населенных пунктов

По состоянию на май 2020 года к 4G в Украине подключено 16 205 населенных пунктов, это 57% от их общего количества, сообщили в Офисе президента.

К 4G в Украине подключено 16 205 населенных пунктов, это 57% от их общего количества Фото: pixabay.com

В мае к скоростному интернету в Украине было подключено 1188 пунктов. Из них 723 получили 4G впервые, а в остальных появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов, сообщили в Офисе президента Украины 10 июня.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – отметил Зеленский.

По состоянию на май 2020 года к 4G подключено 16 205 населенных пунктов, это 57% от их общего количества.

"Сейчас базовые станции операторов работают в основном в диапазоне 1800 МГц. Но уже в июле они начнут развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц. Это позволит покрывать одной базовой станцией большую территорию. Следовательно, ожидаем ускорения темпов развития сетей 4G", – подчеркнул вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил план действий по внедрению мобильного интернета четвертого поколения (4G) на всей территории Украины.

Украинское правительство планирует обеспечить покрытие скоростным интернетом как минимум 90% территории страны до 2022 года, заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 24 ноября.