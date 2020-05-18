В Украине создали платформу бесплатной психологической поддержки

Проект "Розкажи мені" создали для помощи нуждающимся в эмоциональной поддержке в связи с пандемией COVID-19, сообщили в Институте когнитивного моделирования.

В Украине запустили онлайн-платформу для психологической помощи населению. Об этом сообщает Институт когнитивного моделирования на своей странице в Facebook.

"Мы понимаем, как трудно приспособиться к новым условиям существования, а изоляция подталкивает к негативному восприятию реальности, поэтому, чтобы предупредить психоэмоциональный кризис у украинцев, решили создать мультифункциональную платформу "Розкажи мені" и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", – сообщил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Сообщается, что проект создали для помощи всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации, помощи в связи с пандемией COVID-19.

"Задача этой платформы – наладить диалог человека прежде всего с собой, но через специалиста, который стабилизирует эмоциональное состояние, окажет психологическую поддержку и поможет решить личностные проблемы", – заявила СЕО организации Светлана Павелецкая.

Проект объединяет ресурсы Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования, а также широкий пул волонтеров, врачей и психологов. Команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.

В проекте задействованы только специалисты с соответствующей сертификацией и необходимым опытом работы, которые прошли отбор ведущих сотрудников Института когнитивного моделирования.

Как получить психологическую поддержку?

Перейти на сайт tellme.com.ua и нажать кнопку "Обратиться за поддержкой".

Заполнить анкету с контактными данными.

Коротко описать свой запрос и выбрать комфортную дату для сеанса.

На сайте – форма обратной связи для тех, кто хочет приобщиться к команде экспертов и помогать людям. Сейчас платформа работает в тестовом режиме.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.