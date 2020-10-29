В Украине создадут Национальный штаб по борьбе с COVID-19, его возглавит Зеленский

Верховная Рада рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам.

Проект постановления о создании в Украине Национального штаба по противодействию распространению коронавирусной болезни и негативных последствий пандемии, который возглавит президент Украины Владимир Зеленский, был опубликован 28 октября в издании "Голос України" и вступил в силу.

Постановлениием предусмотрено:

введение в действие единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для людей с симптомами коронавирусной инфекции и для заболевших COVID-19;

обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования коронавирусной болезни;

создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки;

формирование мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства;

создание лабораторных мощностей в системе Минздрава для тестирования медработников;

создание и развертывание мобильных (передвижных) пунктов тестирования;

обеспечение вакцинации не менее 40% населения Украины за счет госбюджета после появления в Украине безопасной и качественной вакцины для профилактики коронавирусной болезни.

Верховная Рада Украины на заседании 20 октября рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам.

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 370 417 инфицированных, выздоровели 151 632 человека, умерли 6868.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.