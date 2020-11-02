Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба ведомства.

Чернышов приступил к исполнению своих обязанностей Фото: minregion.gov.ua

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов выздоровел от COVID-19. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Чернышов получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Сегодня министр приступил к исполнению своих обязанностей.

16 октября пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины заявила, что Чернышов заразился коронавирусом.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал, что заболевший COVID-19 Чернышов присутствовал на заседании правительства 13 октября.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6754 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране заболело 402 194 человека. Умерли от COVID-19 7375 человек, а выздоровели 163 768 пациентов.