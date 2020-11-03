Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела COVID-19

Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что она инфицирована коронавирусом. Об этом 3 ноября она сообщила на своей странице в Facebook.
"К сожалению, тест на COVID-19 положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", – сообщила Ясько.
Она отметила, что в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.
"Всех, с кем контактировала последние дни, проинформировала и попросила быть на самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", – добавила нардеп.
6 октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что известно о 52 нардепах, в разное время инфицированных COVID-19. 22 из них болели на тот момент.
В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случая в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.