Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела COVID-19

По словам председателя делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, она получила положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и будет находиться на самоизоляции.

Ясько: Всех, с кем контактировала, попросила быть на самоизоляции Фото: Lisa Yasko / Facebook

Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что она инфицирована коронавирусом. Об этом 3 ноября она сообщила на своей странице в Facebook.

"К сожалению, тест на COVID-19 положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", – сообщила Ясько.

Она отметила, что в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.

"Всех, с кем контактировала последние дни, проинформировала и попросила быть на самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", – добавила нардеп.

6 октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что известно о 52 нардепах, в разное время инфицированных COVID-19. 22 из них болели на тот момент.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случая в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868.