Рада перенаправила 556,6 млн грн на борьбу с COVID-19

За законопроект, который разрешит перенаправить 556,6 млн грн на борьбу с коронавриусной инфекцией COVID-19, проголосовали 296 депутатов Верховной Рады.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3040а, который вносит изменения в бюджет на 2020 год и позволяет перенаправить 556,6 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали 296 народных депутатов.

В пояснительной записке сообщается, что деньги станут дополнительным ресурсом для Минздрава на закупки расходных материалов, тест-систем, лабораторного и холодильного оборудования для лабораторных центров по договорам с агентствами ООН для мер по борьбе с COVID-19.

В документе также сообщается, что решение разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

В записке к документу отметили, что деньги перенаправят за счет уменьшения затрат на реконструкцию магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (на 540 млн грн), программу "Модернизация системы соцподдержки населения" (на 7,6 млн грн), а также сокращения объемов плановых назначений по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на 9,1 млн грн для отображения одноразовой комиссии МБРР за предоставление займа.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868.