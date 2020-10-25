Разумков рассказал, когда депутаты рассмотрят бюджет-2021

В первые дни ноября украинские парламентарии должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год. На работу депутатов может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране, сказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Верховная Рада Украины начнет рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год на ближайшей пленарной неделе. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков журналистам 25 октября в Киеве, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Если не случится чего-то экстраординарного, то… 2 [ноября] у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", – сказал спикер Рады.

Сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине может повлиять на работу парламентариев, подчеркнул он.

"Пока не планируем менять режим работы. Будем смотреть, исходить из той ситуации, которая будет 2–3 ноября", – добавил он.

В сентябре Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.