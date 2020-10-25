Разумков рассказал, когда депутаты рассмотрят бюджет-2021

Верховная Рада Украины начнет рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год на ближайшей пленарной неделе. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков журналистам 25 октября в Киеве, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"Если не случится чего-то экстраординарного, то… 2 [ноября] у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", – сказал спикер Рады.
Сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине может повлиять на работу парламентариев, подчеркнул он.
"Пока не планируем менять режим работы. Будем смотреть, исходить из той ситуации, которая будет 2–3 ноября", – добавил он.
В сентябре Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.
Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.
Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.
Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.
Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.