Устенко: Бюджет-2021 типичный для текущих условий. Нет ничего, что делало бы его прорывным или провальным

Баталии вокруг бюджета Украины на 2021 год будут усиливаться и достигнут первого пика прямо перед местными выборами. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил советник президента экономист Олег Устенко.

"Предполагаю, что баталии вокруг бюджета будут развиваться по нарастающей и достигнут первого максимума прямо перед местными выборами. Это очень характерно для страны, находящейся на пике политического цикла. Все игроки по возможности максимально постараются использовать любую тему, способную приносить политические очки. А бюджет – очень благодатная тема. Затем дискуссии немного утихнут, но интерес к экономическому документу страны не пропадет. Второй этап активизации дебатов вокруг бюджета мы увидим накануне принятия закона, когда многие поймут, что их хотелки не удовлетворены, и начнут подавать свои голоса", – отметил собеседник.

По его мнению, проект бюджета соответствует текущей экономической обстановке.

"Я считаю, что это неплохой документ в нынешних условиях. Он не настолько плох, как пытаются некоторые изобразить, но он и не настолько хорош, как хотелось бы. Этот бюджет абсолютно типичный для посткризисного года. В нем нет чего-то особенного, что делало бы его прорывным или провальным. Да, в нем большой дефицит на уровне 6% ВВП. Это остается предметом обсуждения внутри парламента, потому что хотелки украинских депутатов высоки. Я также понимаю, что [министру финансов Сергею] Марченко приходится несладко. У Минфина сложная ситуация: с одной стороны, есть большое количество констант (например, расходы на безопасность и оборону, на медицину, финансирование дефицита Пенсионного фонда – все это невозможно менять в принципе), с другой – у них есть новые вводные, связанные с увеличением минимальной заработной платы. Получается, что затратная часть госбюджета вроде как и может обсуждаться, но только в смысле перераспределения. Грубо говоря, того, что ты перекладываешь из одного кармана в другой. Вместе с тем общий объем средств, который есть, уже определен", – пояснил Устенко.

Он предполагает, что дефицит бюджета попытаются уменьшить.

"Надо думать, где брать недостающие $10 млрд для покрытия дефицита. Я предполагаю, в конечном счете будет компромиссное решение и дефицит попытаются уменьшить. Это болезненно, потому что произойдет за счет урезания многих хотелок. Минфин пытается делать крен на внутренний рынок. Но это очень оптимистичное предположение. Дефицит, по логике Минфина, должен на две трети финансироваться за счет внутренних заимствований и на треть – внешними. Это допустимо для стран, которые легко продают свои обязательства на внутреннем рынке. Для Украины это может стать проблемой, потому что история торговлей ОВЗГ уже ушла в прошлое. Она ориентировалась на курсовой выигрыш, а теперь его нет. Поэтому, скорее всего, дефицит будет покрываться преимущественно внешними заимствованиями", – полагает эксперт.

Экономист отметил, что не все однозначно и с наполнением бюджета.

"Доходная часть бюджет формируется за счет того, что определен рост экономики на уровне 4,5% ВВП, инфляция будет около 7,5% (достаточно низкая для Украины, но выше, чем в этом году). Минфин совсем не против, чтобы поменялась ситуация и появилось так называемое дополнительное фискальное пространство, например таможня и налоговая показали лучший результат, чем заложено в госбюджете. Но исходят из консервативного предположения, что все сохранится на текущем уровне. Они, в принципе, были бы не против согласиться на подвижки, о которых говорит ряд депутатов и которые касаются налогообложения. Но они также понимают, что это рисковое мероприятие в условиях нестабильного времени", – сказал Устенко.

Он подчеркнул, что любое изменение налоговой системы в плане ее либерализации имеет позитивный среднесрочный и долгосрочный эффект, но в краткосрочной перспективе может сработать негативно.

"Как правило, налоговые послабления работают в минус в краткосрочной перспективе. Минфин это четко понимает и будет отстаивать с калькулятором в руках любого рода подобные подвижки в плане налогов. Также, я думаю, они занимают консервативную позицию по вопросу, который щекочет нервы любому Минфину, – повышения акцизов. Благодаря этому можно быстро увеличить поступления, но возникают ограничения – а вдруг контрабанда или контрафакт будут расти? Поэтому Минфин работает в рамках заданного сценария, но базируясь на логике того, что следующий год – год умеренного восстановления", – заявил экономист.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил в интервью "Экономической правде" , которое было опубликовано 9 октября, что представленный Минфином проект бюджета на 2021 год "отвратительного качества". По его словам, к проекту есть масса замечаний. В частности ведомство не указало источники покрытия дефицита бюджета.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

По данным представителей фракции "Слуги народа", в проект госбюджета внесли 5 тыс. правок. Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.