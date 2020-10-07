В проект госбюджета на 2021 год внесли почти 5 тыс. правок – нардеп Евгения Кравчук

По информации заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, на следующей неделе бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрит правки к проекту государственного бюджета Украины на 2021 год.

Кравчук считает, что депутаты смогут собраться 20 октября для рассмотрения проекта бюджета-2021 в первом чтении Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

В проект государственного бюджета на 2021 год народные депутаты внесли около 5 тыс. правок. Об этом 7 октября в эфире телеканала "Прямий" рассказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать поправки. Подано около 5 тыс. поправок в бюджет. Это довольно сложная работа, но бюджетный комитет будет работать, если нужно, в режиме видеоконференции, онлайн", – сказала нардеп.

Кравчук считает, что депутаты смогут собраться 20 октября для рассмотрения проекта бюджета-2021 в первом чтении. По ее мнению, к этому времени успеют выздороветь болеющие COVID-19 нардепы.

"Сейчас болеют 22 народных депутата, в нашей фракции – девять. К сожалению, вчера еще добавился один положительный тест у одного из коллег", – отметила Кравчук.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.