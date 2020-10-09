У проекта госбюджета Украины на 2021 год "отвратительное качество" – нардеп от "Слуги народа" Гетманцев

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год Министерство финансов уменьшило доходы на 79,31 млрд грн.

Министерство финансов Украины подготовило проект государственного бюджета, который имеет "отвратительное" качество.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "Экономической правде" в интервью, которое было опубликовано 9 октября.

"По моим подсчетам, Минфин сознательно либо по ошибке уменьшил доходы бюджета на 79,31 млрд грн. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 млрд грн. За счет этого ресурса я предлагаю уменьшить дефицит до 4,9%, увеличить расходы на медицину на 25 млрд грн и профинансировать развитие промышленности и экономики, чего я в бюджете не вижу. Бюджет, конечно, Минфин подал отвратительного качества", – сказал он.

По словам нардепа, претензий к госбюджету "масса".

"Первый и главный вопрос состоит в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – "ГОРДОН"). Мы не видим таких денег на рынке. То есть или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в 2019-м году в первой половине, или мы с вами тогда эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет", – объяснил Гетманцев.

Он утверждает, что Минфин "до сих пор не может ответить на эти вопросы".

"Считаю крайне важным, чтобы Минфин относился ответственно к бюджету. То, что происходило в этом году, объяснимо кризисом и короновирусом, но это не допустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме", – заявил глава бюджетного комитета Рады.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

По данным представителей фракции "Слуги народа", в проект госбюджета внесли 5 тыс. правок.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.