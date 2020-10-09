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У проекта госбюджета Украины на 2021 год "отвратительное качество" – нардеп от "Слуги народа" Гетманцев

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год Министерство финансов уменьшило доходы на 79,31 млрд грн.

Гетманцев: Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме
Гетманцев: Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Министерство финансов Украины подготовило проект государственного бюджета, который имеет "отвратительное"  качество.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "Экономической правде" в интервью, которое было опубликовано 9 октября.

"По моим подсчетам, Минфин сознательно либо по ошибке уменьшил доходы бюджета на 79,31 млрд грн. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 млрд грн. За счет этого ресурса я предлагаю уменьшить дефицит до 4,9%, увеличить расходы на медицину на 25 млрд грн и профинансировать развитие промышленности и экономики, чего я в бюджете не вижу. Бюджет, конечно, Минфин подал отвратительного качества", – сказал он.

По словам нардепа, претензий к госбюджету "масса".

"Первый и главный вопрос состоит в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – "ГОРДОН"). Мы не видим таких денег на рынке. То есть или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в 2019-м году в первой половине, или мы с вами тогда эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет", – объяснил Гетманцев.

Он утверждает, что Минфин "до сих пор не может ответить на эти вопросы".

"Считаю крайне важным, чтобы Минфин относился ответственно к бюджету. То, что происходило в этом году, объяснимо кризисом и короновирусом, но это не допустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме", – заявил глава бюджетного комитета Рады.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

По данным представителей фракции "Слуги народа", в проект госбюджета внесли 5 тыс. правок.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: госбюджет, экономика, бюджет, Министерство финансов, доходы, расходы, ОВГЗ, Даниил Гетманцев, эмиссия, Минфин
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