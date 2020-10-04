В сентябре госбюджет Украины выполнен на 115% – Шмыгаль

В сентябре четвертый месяц подряд в Украине был выполнен государственный бюджет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: До конца года бюджет будет полностью выполнен Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В сентябре госбюджет Украины выполнен на 115%, это на 7,8 млрд грн больше, чем в 2019 году, и на 10,1 млрд грн больше норматива. Об этом 3 октября в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию. Сейчас отставание от годового норматива – только 11,8 млрд грн. До конца года бюджет будет полностью выполнен", – написал Шмыгаль.

Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2020 год 14 ноября 2019 года. 2 декабря документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 11 декабря – президент Владимир Зеленский.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.