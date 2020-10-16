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"Нет голосов". Нардеп заявил, что профильный комитет сегодня не рассмотрит проект бюджета на 2021 год

Срыв заседания комитета Верховной Рады по вопросам бюджета дает основания для того, чтобы не выносить проект госбюджета на голосование 20 октября, рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Железняк: 20-го бюджет никто голосовать не будет. Заседание планировалось на 12.00, но уже можно ехать домой
Железняк: 20-го бюджет никто голосовать не будет. Заседание планировалось на 12.00, но уже можно ехать домой
Фото: Голос / Facebook

Нардеп от "Голоса", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram заявил о срыве сегодняшнего заседания парламентского комитета по вопросам бюджета. 

"Бюджетный комитет не может собраться сегодня, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2021 год. А значит... Сюрприз-сюрприз: 20-го бюджет никто голосовать не будет. Заседание планировалось на 12.00, но уже можно ехать домой", – написал он. 

Нардеп пояснил, что срыв заседания комитета теперь дает основания не выносить бюджет на рассмотрение парламента 20-го октября. 

"То ли кворума резко нет, то ли текст не подготовлен. Собственно, формальная часть не так важна. Реальная причина срыва – нет голосов", – добавил Железняк. 

20 октября – это единственный день в октябре, когда парламент планирует собраться на пленарное заседание (в остальные дни из-за вспышки коронавируса нардепы работают в комитетах, комиссиях и фракциях). Это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров, говорил спикер парламента Дмитрий Разумков. 

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок. Она предполагала, что болеющие COVID-19 нардепы успеют выздороветь до 20 октября и собраться для рассмотрения проекта бюджета-2021 в первом чтении

В этот же день в Раде планирует выступить с ежегодным посланием президент Владимир Зеленский. 

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, бюджет, депутаты, Владимир Зеленский, парламент, комитет, Слуга народа, Ярослав Железняк
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