Стала известна дата выступления Зеленского в Верховной Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в парламенте с ежегодным посланием 20 октября, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии "Укринформу" сообщила, что 20 октября глава государства выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием.

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", – отметила Мендель.

Она также уточнила, что Зеленский должен был выступить с посланием еще в апреле, однако его перенесли из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

16 июля Зеленский выступал на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. С парламентской трибуны глава государства, в частности, призвал украинских политиков к единству.

"Довольно ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями", – заявил президент.