"Нет результата – нет тебя на должности. Точка". Выступление Зеленского в Раде. Главное

Владимир Зеленский: Думал я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет Фото: president.gov.ua

"Время менять традиции", или Новшества в обращении президента

"Согласно Конституции Украины, обращаюсь с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. И такое официальное начало будет единственным сходством с предыдущими посланиями президентов Украины. Время менять традиции. Раньше депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять.

По QR-коду, который лежит перед вами, вы можете скачать это послание. Для тех, кто не умеет или думает, что это часть плана Билла Гейтса по чипированию населения, послание появится на официальном сайте Офиса президента.

Основа моего отчета – логична, но нетипична. Потому что обычно об этом документе после победы президенты предпочитают не вспоминать. Это предвыборная программа. И вместе с гражданами Украины сегодня мы откровенно обсудим несколько важных вопросов. Что я обещал? Что сделал? Что не сделал и почему? Что будет сделано и когда?"

Об эпидемии COVID-19 в Украине

"Идут клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от COVID-19. Мы выдержали первый этап [эпидемии] и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех стран мира. По сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше.

Противодействие COVID-19 продолжается. Рекорды по количеству больных фиксируются во всем мире каждый день, к сожалению, Украина – не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики Украины. Но это не отменяет элементарных правил.

Я хочу обратиться сейчас ко всем гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки. Маска на вашем лице – это безопасность других людей. Депутатов это также касается".

О войне на востоке Украины

"Мы разблокировали нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы боремся за каждого украинца – и военного, и гражданского. Для меня человек – высшая ценность. И каждый гражданин должен знать: я – украинец, и мое государство меня не бросит.

27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86-й день подряд – дольше всего за годы войны. Идеален ли он? Нет. Есть нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать: количество выстрелов существенно уменьшилась. За все эти дни у нас одна боевая потеря. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о "тишине", что слышат реальную тишину, – это дает надежду".

Фото: president.gov.ua

Об оккупированном Крыме

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня нормандского формата никогда не стоял вопрос Крыма. Но он был, есть и всегда будет в нашей повестке. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются регулярным преследованиям, мир не должен забывать о Крыме.

Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие".

О свободной экономической зоне на Донбассе

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс. Современный, безопасный, богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, которая будет включать налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась".

О Порошенко, Медведчуке и других оппонентах

"Я всегда приглашаю мировых лидеров посетить не только Киев – посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. [...] Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей".

"Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Все это было. Но есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну. [...] То есть более 17 миллиардов гривен. То есть на 15 миллиардов больше, чем в эпоху билбордов про армию".

"Но самое главное, что есть у нашей армии, – это люди. Наши бойцы. Мы работаем для создания максимально достойных условий для них и их семей. Мы создаем украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости".

"Странно, когда вы говорите, что спрашивать мнение украинцев опасно. Что людей задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ. Цинично, что об этом говорят люди, присутствующие в этом зале. Лидеры партий, один из которых владеет тремя телеканалами, а другой – двумя".

"К слову, как бы кое-кто ни убеждал и ни старался, международная коалиция продолжает поддержку Украины, более того – она выходит на новый уровень".

Фото: president.gov.ua

О концептуальных изменениях в государстве

"Справедливость и равенство – это следующий пункт моей программы. Я обещал начать с себя. Было много попыток, но во время каденции других президентов так и не был принят закон об импичменте президента. Мы это сделали".

"То, что обещали все депутаты 28 лет, мы сделали за четыре месяца. Сняли депутатскую неприкосновенность. За "кнопкодавство" – уголовная ответственность. За прогулы – штраф. Мы лишили государственного финансирования партии, которые не попали в Раду. И я горжусь, что "Слуга народа" – единственная партия IX созыва, которая отказалась от этого финансирования и отдала его на борьбу с COVID-19".

"Мы приняли Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидировали мажоритарку. Произошла полная перезагрузка политической системы".

"Нет результата – нет тебя на должности. Точка. Потому что это философия моего следующего пункта: не человек для государства, а государство для человека. Это новый формат отношений между государством и гражданином. Где государство – это сервис. Удобный и понятный. Для этого мы создаем государство в смартфоне. [...] И это только начало пути к цифровому государству. 2021-й станет началом вхождения страны в режим пейперлесс (безбумажный. – "ГОРДОН").

Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг. Наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете".

"Важное наше обещание и, без преувеличения, историческое решение – это запуск в Украине рынка земли. Огромное сопротивление этой реформе, манипуляции и мифы, желание политиков и отдельных бизнесов сохранить серый рынок, на котором за это время ими было украдено 5 миллионов гектаров земли. Мы сделали эту реформу для людей. Право покупки получат только украинцы".

О коррупции и борьбе с ней

"На самом деле, вы знаете, существует еще одно направление, которое может и должно наполнять государственный бюджет Украины. Это эффективное противодействие коррупции. В моей программе написано: не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы дочитали это предложение не до конца и воспринимают как задачу лишь первую часть – "не борьба с коррупцией".

Скажу честно: мне это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции, это подтверждают наши партнеры в Европейском союзе, в США. Но достаточно ли президенту не воровать, чтобы не воровали другие?

Люди говорят: "Весна пришла – где посадки?" Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя произносить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех наших правоохранительных органов. Каждый раз я напоминаю им, что созданы все условия. Пожалуйста: мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.

Они говорили: "Нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли". Воля есть. Телефонного права нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Ну так скажите: где этот телефон? Может, хоть так будет результат? Потому что сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть. А реального результата пока нет. Я не имею права вмешиваться в их [правоохранительных органов] работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка неудовлетворительная. И я верю: ее можно и нужно исправить.

Об Украине и мире, а также дезинформации и фейках

"И незаметной, но действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт. На международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины". Мы наполнили имидж нашего государства новым содержанием. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно – равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну.

Мы стали проактивными. И в этом контексте следует отметить нашу инициативу – создание в Киеве штаб-квартиры Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Украина имеет реальный опыт такого противодействия. Кстати, некоторых из присутствующих в зале приглашаю присоединиться и поучаствовать в статусе известных экспертов по созданию фейков и дезинформации. Пусть ваш опыт действительно послужит немного государству".

Фото: president.gov.ua

"Не пилим средства, а заканчиваем строительство", или О "Большом строительстве"

"Для реализации пункта программы "Комфортная страна" мы начали "Большое строительство". И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет большое строительство. Мы "сшиваем" Украину. Не только идеями, не только словами. Но и дорогами и мостами.

В этом году это 4 тысячи километров дорог государственного значения. 2 тысячи – местного значения. 100 школ, 100 садиков, 100 спортивных объектов. 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучивали эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готовы, и до конца года, как мы обещали, мы выполним весь этот план.

Да, иногда звучит критика: мол, мы заканчиваем некоторые объекты предыдущей власти. Ключевое слово – "мы заканчиваем". Не затягиваем на годы, не пилим средства на их строительство, а заканчиваем. Качественно, кстати, и быстро".

О 2020 годе и планах на будущее

"Мы запомним 2020-й надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами. COVID-19, сбитие нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, наводнение на западе Украины, засуха на юге, катастрофа самолета с военными летчиками и курсантами.

Мы должны сделать правильные выводы и стать сильнее. Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Проводить новую философию – страна, которая всегда готова ко всему. Или способна максимально быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам. Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе".

"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине. Но от того, что мы будем говорить, проблемы не исчезнут. Нужно работать. Поэтому меньше слов. Я знаю и все пункты моей программы, которые пока не выполнены. Я знаю. Они ежедневно указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой "выполнено". И хочу искренне сказать вам: "Дорогие украинцы, мне перед вами не стыдно". Это мечта".

О важных вопросах самому себе

"25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий, а для вас, уважаемые граждане Украины. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, ваших общин. В этот день я задам вам пять вопросов. И буду ждать ответа. А сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу.

Думал я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет.

Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет.

Удастся ли все нам с вами? Да!

Слава Украине!".

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