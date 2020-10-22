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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Турчинов: Зеленский не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляцию и собственную беспомощность

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность".

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Турчинов: В те тяжелые дни у Зеленского были более важные вопросы корпоративы, банкеты, шоу, сериалы
Турчинов: В те тяжелые дни у Зеленского были более важные вопросы – корпоративы, банкеты, шоу, сериалы
Фото: Олександр Турчинов / Facebook

Выступая в парламенте, президент Украины Владимир Зеленский дал приказ своим карманным следователям разобраться с теми, кто "без боя отдал Крым",  считает экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году, в период аннексии Крыма Россией, был и.о. президента Украины, главнокомандующим Вооруженными силами.  Заявление опубликовано 20 октября на персональном сайте политика.

"Странно слышать воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту верховного главнокомандующего делает все, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли. Странно слышать подобное от человека, который пытается разглядеть "мир" в залитых кровью глазах российского диктатора и готов пойти на любые договорняки с врагом, на любое отведение войск, "отдав без боя часть территории", – написал Турчинов.

Он посоветовал президенту разобраться в "драматических событиях начала 2014 года".

"В те тяжелые дни господин Зеленский не занимался тем ужасным состоянием, в котором находились наша армия, другие силовые структуры и вся разоруженная и незащищенная страна. У него были более важные вопросы – корпоративы, банкеты, шоу, сериалы", – отметил экс-глава СНБО.

Турчинов считает, что Зеленский разыгрывает крымскую карту с "представителями пятой пророссийской колонны" – лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников. Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной", – считает политик.

Лица, которые в 2014 году решили не препятствовать российской оккупации Крыма, должны нести за это ответственность. Об этом 20 октября Зеленский заявил во время своего послания Верховной Раде.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге. "Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулось только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предало Украину – только 20 человек (3,8%)", – сказал Турчинов в начале 2017 года.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Крым, Украина, Виктор Медведчук, Александр Турчинов, аннексия, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
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