Рада сделала первый шаг к штрафам владельцев бизнеса за отсутствие масок

Проект закона №3890 предполагает штраф за отсутствие масок в общественных местах, зданиях и транспорте. Если все же такой закон примут, владельцев бизнеса смогут штрафовать на сумму до 5100 гривен, если посетитель их заведения не надел маску.

В Украине могут усилить карантин уже с понедельника Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №3890 "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни", который позволяет штрафовать за отсутствие масок. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В проекте закона определена сумма штрафа за неношение масок в соответствующих учреждениях. Она составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумом доходов граждан. То есть владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей могут оштрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен.

За данный законопроект проголосовал 251 народный депутат Украины.

В тексте законопроекта сказано, что штрафовать будут за пропуск человека без маски в общественное здание, транспорт во время карантина, неприятия мер по пребыванию человека в общественном месте, здании, транспорте без средств индивидуальной защиты.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случая в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868.

Сегодня в СМИ появилась информация, что в Украине со следующей недели планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.