В Украине могут ввести жесткий карантин со следующей недели – СМИ

Собеседники "Украинской правды" в Кабинете Министров и Офисе президента Украины говорят о возможном ужесточении карантина в Украине. Речь может идти о введении комендантского часа.

Локдаун в Украине могут ввести, если в день будет 15 тыс. заражений коронавирусом, говорил Зеленский Фото: ЕРА

В Украине со следующей недели планируют значительно усилить карантинные ограничения. Об этом пишет "Украинская правда" 3 ноября со ссылкой на информированные источники в Кабинете Министров и Офисе президента Украины.

Власти рассматривают различные варианты, от "карантина выходного дня" до комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких независимых друг от друга собеседников, вероятность усиления карантина в Украине очень высока.

Выступая сегодня в Верховной Раде, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что "кого-то отдельного ответственного" за борьбу с COVID-19 нет.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 25 октября, что в правительстве не видят возможности для тотального карантина.