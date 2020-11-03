"Впереди тяжелые времена". Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе

Украина прошла точку невозврата в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, ситуация из сложной быстро превращается в катастрофическую, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному Фото: Максим Степанов / Facebook

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине близка к катастрофической. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде 3 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так – нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран. Впереди тяжелые времена", – сказал министр.

Министр призвал украинцев вести себя ответственно в случае появления первых симптомов болезни – обращаться к врачу, самоизолироваться и не подвергать опасности окружающих.

"Хочу донести реальное положение дел: ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну – невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями. [...] Как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала, фактически это будет катастрофа", – добавил он.

Степанов подчеркнул, что "кого-то отдельного ответственного" за борьбу с COVID-19 нет.

"Проскочить не удастся. Пришло время личной ответственности каждого. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни. Можно сколько угодно обвинять Минздрав, но мы не можем вместо вас выполнить правила. Только вы сами можете уберечь себя. Только вы можете надеть маску, помыть руки и соблюдать дистанцию", – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.