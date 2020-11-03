"Верим, что украинцы начнут соблюдать правила". Степанов ответил на вопрос о мобильных моргах

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил надежду, что страна не перейдет рубеж, за которым морги перестанут справляться с умершими в том числе от коронавирусной инфекции.

В Украине пока не занимаются разворачиванием мобильных моргов для жертв коронавиурсной инфекции. Об этом на брифинге 3 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вопрос об этом задали журналисты hromadske.

"На данный момент мы такой вопрос даже не рассматривали. Мы все же очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, которые установлены в нашей стране, соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения, и мы не перейдем рубеж под названием "количество умерших таково, что наши морги не справляются", и [будем] вынуждены думать о разворачивании каких-то там мобильных моргов, – сказал Степанов.

По данным на 3 ноября в Украине зарегистрировано 411 093 случая коронавирусной инфекции, из них рекордные 8899 – за последние сутки. Скончались 7532 пациента с COVID-19, вылечились 168 868 человек.