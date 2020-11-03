В двух регионах Украины за сутки выявили более чем по 700 случаев COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за последние сутки в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

За сутки в Украине провели почти 61 тыс. тестирований на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

2 ноября в Киеве и Харьковской области подтвердили более чем по 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 3 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях", – написал он.

По данным министра, за 24 часа в стране провели 60 836 тестирований на коронавирус, из них 34 818 – методом ПЦР.

По данным на 3 ноября в Украине зарегистрировано 411 093 случая коронавирусной инфекции, из них рекордные 8899 – за последние сутки. Скончались 7532 пациента с COVID-19, вылечились 168 868 человек.