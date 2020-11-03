ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В двух регионах Украины за сутки выявили более чем по 700 случаев COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за последние сутки в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в Украине провели почти 61 тыс. тестирований на коронавирус
За сутки в Украине провели почти 61 тыс. тестирований на коронавирус
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

2 ноября в Киеве и Харьковской области подтвердили более чем по 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 3 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях", – написал он.

По данным министра, за 24 часа в стране провели 60 836 тестирований на коронавирус, из них 34 818 – методом ПЦР.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/810027556206908

По данным на 3 ноября в Украине зарегистрировано 411 093 случая коронавирусной инфекции, из них рекордные 8899 – за последние сутки. Скончались 7532 пациента с COVID-19, вылечились 168 868 человек.

Теги: Киев, Харьковская область, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
  Let Down. Дочь Майкла Джексона презентовала мистический кровавый клип. Видео
  Let Down. Дочь Майкла Джексона презентовала мистический кровавый клип. Видео
"Обалдеть". Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере
"Обалдеть". Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Чапкис рассказал о своих внуках
Чапкис рассказал о своих внуках
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Милевский обнародовал фото с мамой
Милевский обнародовал фото с мамой
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS