На дезинфицирующие средства и маски в день выборов Киев выделил 1,3 млн грн – Кличко

В день выборов муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал, что в столице будут работать 1109 избирательных участков Фото: kyivcity.gov.ua

На обеспечение избирательных участков Киева дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты из городского бюджета выделили 1,3 млн грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет сайт политика.

Городской голова отметил, что в столице будут работать 1109 избирательных участков и очень важно, чтобы выборы прошли безопасно для избирателей и членов избирательных комиссий.

"Также в день выборов муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы", – рассказал Кличко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.