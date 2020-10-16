Нацполиция Украины пресекла искусственное увеличение числа избирателей в Едином реестре

Перед местными выборами чаще всего правоохранители фиксируют нарушения порядка ведения агитации и реестров избирателей, а также подкуп избирателей, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Нацполиция Украины вместе с Центральной избирательной комиссией зафиксировала факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей, когда в отдельных территориальных общинах начало увеличиваться количество избирателей. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства, определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления. В первую очередь это касалось небольших объединенных территориальных общин. Как правило, это ОТО вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области – где очень дорогая земля и постоянно идут ссоры за землю", – сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что лица, не имеющие права голосовать в этих ОТО, не будут допущены к выборам.

"Следователи начали вызывать на допросы лиц, изъявивших желание голосовать в другом городе. Некоторые даже не знали, что их перерегистрировали, некоторые признавались, что их попросили так сделать", – отметил замминистра.

По его словам, чаще всего правоохранители фиксируют нарушения порядка ведения агитации и реестров избирателей, а также подкуп избирателей.

15 октября в МВД сообщили, что полиция открыла 346 уголовных производств по фактам нарушений во время предвыборной кампании.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.