Мама мальчика, которого сбил кандидат в мэры Кривого Рога: Выбори – выборами. Не хочется, чтобы нас больше тревожили

11-летний мальчик, который был госпитализирован после ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, уже выписался и вернулся к обычному образу жизни, но журналисты не оставляют семью в покое из-за выборов, отметила мать пострадавшего.

Наталья Бугор: Самое главное – это то, что Саша жив. Это для меня все Скриншот: 34 телеканал / YouTube

11-летний Александр Бугор, которого в начале сентября сбил на улице Марк Шевчик – сына кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика – после двух недель в больнице выписался и уже возвращается к привычной жизни, сообщил "34 канал".

В результате аварии ребенок получил надкол височной кости и перелом левого плеча, на днях ему снимут гипс и сделают повторное обследование головного мозга, но все прогнозы врачей позитивные, сообщила мама мальчика Наталья Бугор.

"Как для меня, самое главное – это то, что Саша жив. Это для меня все. Дальше, я думаю, реабилитация, лечение, все будет хорошо. Все полностью: больницу, лечение, пребывание в больнице, это время в больнице – это все нам оплачивали, нам помогали. Все, как положено, от нас не отказались, – рассказала она журналистам. – Больше, наверное, я обращусь к пешеходам, к людям, которые переходят дорогу. Надо немножко быть внимательнее. Это все-таки дорога, это все-таки машина. Ничего такого у меня именно к водителю нет: какой-то злости или еще чего-то. Я понимаю: да, это так произошло. Это так, действительно, с каждым может такое случиться. У меня тоже сын растет".

Она отметила, что уже устала от внимания прессы.

"Выборы – это выборы, а это наше. Не хочется, чтобы больше нас беспокоили, тревожили. Это все между нами должно быть. Не хотелось бы этого всего пиара, в такой ситуации. Хочется дальше спокойно жить, как мы и жили", – заявила Наталья.

5 сентября кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик подтвердил, что водителем Volkswagen, который 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, был его сын Марк. Шевчик сообщил, что берет на себя ответственность за будущее пострадавшего ребенка.