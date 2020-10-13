Политолог Бондаренко: Предвыборная война в Кривом Роге имеет место

В Кривом Роге долгое время у власти находился Юрий Вилкул и сегодня его клан пытается удержать власть, заявил политолог Константин Бондаренко.

Константин Бондаренко: Кривой Рог дает много сигналов по поводу того, что там не все чисто и честно Фото: 112.ua

В Кривом Роге обострилась борьба за пост мэра города, заявил политолог Константин Бондаренко в эфире "24 канала". Он отметил, что долгое время у власти в городе находится городской голова Юрий Вилкул, и вокруг него возник клан, который хочет удержать власть и после местных выборов, назначенных на 25 октября.

"Предвыборная война в Кривом Роге имеет место, ведь происходит очень много разного рода акций, запугивание соперников, давление на соперников. Здесь есть несколько моментов, на которые стоило бы обратить внимание. В Кривом Роге долгое время у власти находился Вилкул и, соответственно сегодня, клан Вилкул пытается удержать власть и происходит противостояние. Мэр города Юрий Вилкул и его сын рассчитывают на то, что у них и в дальнейшем будет поддержка. Хотя социология этого уже не показывает, в целом, Кривой Рог дает много сигналов по поводу того, что там не все чисто и честно", – заявил эксперт.

7 октября стало известно, что по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии “Слуга народа” Дмитрия Шевчика следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством).

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик сообщил, что против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах также организовали информационную кампанию: неизвестные подделывают и расклеивают по городу плакаты, сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.