Из-за неуплаты налогов бюджет теряет порядка 7–8 млрд грн ежегодно

На табачном рынке Украины рынке выдано 115 оптовых лицензий на торговлю сигарет, но понять, кто является реальными игроками, а кто фиктивными – очень сложно, пишет "РБК-Украина".

В 2018 году розничный акциз был уплачен лишь с 55% реализованных сигарет, отмечают журналисты Фото: depositphotos.com

В табачной отрасли Украины главные проблемы – это уклонение от уплаты налогов, контрабанда и контрафакт, а также незаконное производство и реализация нелегальных табачных изделий, пишет в редакционной статье агентство "РБК-Украина".

По данным журналистов, из-за неуплаты налогов бюджет теряет около 7–8 млрд грн ежегодно.

"Розничный акциз "бьет" по госказне еще порядка 2 млрд грн, а потери от нелегальной торговли исчисляются 5-6 млрд грн. Итого за счет серых схем государство на уровне оптовиков и розницы теряет 15–17 млрд грн ежегодно. Как отмечал глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, продажа сигарет за наличные – основная схема прикрытия "скрутки" НДС. От производителей сигареты поступают на три основных канала сбыта, после чего расходится на разных субъектов – где и происходит "скрутка" НДС, – сказано в статье.

Агентство отмечает, что похожая ситуация сложилась и с потерями от розничной продажи сигарет – все магазины платят пятипроцентный налог с розницы с 2015 года, но в 2018 году розничный акциз был уплачен лишь с 55% реализованных сигарет.

"РБК-Украина" пишет, что на рынке выдано 115 оптовых лицензий на торговлю сигарет, но понять, кто является реальными игроками, а кто фиктивными – очень сложно. В число крупных оптовиков входят такие компании, как "Галичинатабак", "Волиньтабак", "Вирджиния", "Основа Инфо", "Табакум", "Юнайтед Тобакко Групп", "Востокопт" и "Вектор ЛД".