Сазонов: Попытка Кабмина навести порядок на рынке табака встретила жесткое сопротивление

В СМИ запущена настоящая организованная кампания по дискредитации решения правительства о создании Национального оператора на рынке табачных изделий, заявил журналист и политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов: Наведение порядка не устраивает черный рынок торговли сигаретами? Извините, ваше мнение во внимание принимать не будут по определению. Все просто Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Некоторым участникам рынка табачных изделий в Украине невыгодно усиление государственного контроля, поэтому они сопротивляются новым правилам, введенным Кабинетом Министров, заявил в своем Facebook журналист и политолог Кирилл Сазонов.

"Как и следовало ожидать, попытка Кабмина навести порядок на рынке табака встретила жесткое сопротивление. В СМИ запущена настоящая организованная кампания по дискредитации решения о создании Национального оператора на рынке табачных изделий. Кому-то очень не по душе инструменты усиления госконтроля за табачным рынком, которые, кстати, прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС. А мы уже видели, каким жестким может быть Брюссель, когда речь заходит о невыполнении Украиной своих обязательств", – написал он.

Сазонов отметил, что речь идет о пилотном проекте и все заинтересованные стороны могут помочь его усовершенствовать.

"Кого-то из "белых" операторов не устраивают определенные моменты постановления? Вперед, выходите на Кабмин с реальными предложениями правок. Постановление не высеченные в камне заповеди. Наведение порядка не устраивает черный рынок торговли сигаретами? Извините, ваше мнение во внимание принимать не будут по определению. Все просто. Судя по истерике в СМИ, правительство разворошило настоящее "осиное гнездо". Складывается впечатление, что наведение порядка в этой сфере не устраивает как раз представителей черного рынка, который экономит приличные деньги. Экономит на налогах в местные бюджеты и в государственную казну тоже. А акцизы – приличная составляющая дохода государства. То есть расходы на армию, полицию, медицину и образование. И именно с этой позиции стоит оценивать все заявления противников Национального оператора", – подчеркнул журналист.

Он убежден, что появление Национального оператора ликвидирует большую долю нелегальной торговли сигаретами.

"Для понимания: каждый год государство недополучает свыше 2 млрд грн розничного акциза (даже глава налогового комитета [ВР] Даниил Гетманцев в своих интервью признал, что это большая проблема и ее нужно решать), а за счет скруток по НДС государство теряет ежегодно свыше 5–7 млрд грн. Благодаря этим "умельцам" государство только за последние три года потеряло свыше 30 млрд грн налогов. При этом мы ходим с шапкой по миру и выпрашиваем кредиты, вместо того чтобы просто навести порядок на табачном рынке и получить серьезные доходы в казну. Ведь не секрет, что теневые дельцы табачного рынка построили свои империи на обворовывании государства через систему НДС и розничных акцизов. Проще говоря, товар не проходит через кассу, а значит, и налоги текут мимо бюджета. Кто ж добровольно откажется от такого гешефта? Тем более что последние годы "табачные короли" чувствовали себя хозяевами жизни", – написал Сазонов.

Журналист добавил, что никто из нелегальных участников рынка не ожидал такого шага от правительства и бороться с решением Кабмина они будут жестко, потому что "цена вопроса обязывает".

9 сентября Кабмин поддержал создание Национального оператора на рынке табачных изделий, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином "с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ".