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Национальным табачным оператором Украины может стать компания с российскими корнями – СМИ

Если компания "Тедис-Украина" станет национальным оператором табачного рынка, многие украинские операторы обанкротятся, отмечает LB.ua.

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Создание национального оператора табачного рынка может иметь негативные последствия
Создание национального оператора табачного рынка может иметь негативные последствия
Фото: depositphotos.com

Распоряжение Кабинета Министров о создании пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" противоречит рекомендациям Антимонопольного комитета Украины и обещаниям президента Украины Владимира Зеленского разрушить монополии. Об этом говорится в статье издания LB.ua.

В частности, автор материала отмечает, что идея создания единого оператора "представлена общественности как инструмент усиления контроля государства за табачным рынком и как выполнение обязательств Украины, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС".

В то же время в статье подчеркивается, что есть как минимум семь причин, по которым предоставление компании "Тедис-Украина" статуса национального оператора табачного рынка вызывает вопросы.

Так, условия по отбору компании-оператора были прописаны конкретно под "Тедис-Украина". Кроме того, пишет журналист, компания имеет российские корни – как минимум до 2014 года она принадлежала российскому миллиардеру Игорю Кесаеву. "После 2014 года "Тедис-Украина" перешла в управление кипрским офшорам. Конечными контролирующими бенефициарами ООО "Тедис-Украина" являются физические лица Борис Кауфман (47,22%), Ричард Даксбери (23,51%) и Ричард Дориан Фенхальц (3,51%)", – говорится в статье.

Также автор материала указывает, что решение правительства противоречит рекомендациям Антимонопольного комитета Украины и обещаниям президента Владимира Зеленского бороться с монополистами на табачном рынке.

Кроме того, создание национального оператора может поставить под вопрос выполнение решения Антимонопольного комитета о наложении штрафа в размере 6,5 млрд грн на производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий "Тедис-Украина" за картельный сговор.

"В случае создания единого оператора монополия получает абсолютно легальный статус – никаких юридических причин для взыскания штрафов не будет существовать. Более того, юристы табачных компаний используют проект распоряжения для обжалования в судах правомерности выплаченных ими средств. А речь идет о сумме в 3,1 млрд грн", – сказано в статье.

Также автор материала считает, что создание национального оператора может спровоцировать банкротство региональных операторов табачного рынка, что повлечет потерю рабочих мест для тысяч сотрудников, увеличение объемов контрабанды и снижение выплат в государственный бюджет.

9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином "с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ".

Теги: Украина, налоги, бюджет, АМКУ, контрабанда, табачные изделия, монополия, сигареты, Tedis Ukraine
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