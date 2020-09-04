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ПОЛИТИКА

Качура обвинил министра Петрашко в лоббировании интересов Tedis Ukraine

Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, вероятно, в скором времени уволят, заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, одной из причин отставки может быть лоббирование интересов дистрибьютора табачных изделий – компании Tedis Ukraine.

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Качура: Они хотят сделать национального табачного оператора, и под заявленные критерии подходит только одно юридическое лицо Tedis Ukraine. Это ли не лоббизм?
Качура: Они хотят сделать национального табачного оператора, и под заявленные критерии подходит только одно юридическое лицо – Tedis Ukraine. Это ли не лоббизм?
Фото: Олександр Качура / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил 4 сентября, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко лоббировал интересы дистрибьютора табачных изделий – компании Tedis Ukraine.

"Нужно признать, что есть пробелы в работе экономического блока [правительства]. [Мы] недовольны работой министра экономического развития Петрашко. Мой опыт взаимодействия с ним такой: он саботировал организацию работы рабочей группы по борьбе с табачными монополистами в Украине. Он […] делал все, чтобы не поступали налоги от этих огромных табачных корпораций. Я вижу, что человек не тем занимается на своем месте", – сказал он во время общения с журналистами перед заседанием парламента, канал "112 Украина" вел трансляцию.

По данным Качуры, Петрашко "уже собирает вещи".

"То есть он созвал некоторых своих подчиненных, сообщил, что ему недолго осталось. Фактически мы понимаем, что в ближайшее время будут кадровые ротации. Какая будет замена? Мне пока неизвестно", – добавил нардеп.

Качура не исключил, что после увольнения Петрашко будут открыты уголовные производства.

"Есть такая компания Tedis Ukraine. Именно Петрашко вносит на заседание Кабинета Министров [проект] постановления, которое фактически легализует табачную монополию. Они хотят сделать национального табачного оператора, и под заявленные критерии подходит только одно юридическое лицо – Tedis Ukraine. Это ли не лоббизм? Я считаю, что, наверное, лоббизм. Нужно ли в связи с этим проводить кадровые изменения? Я уверен, что да. Более того, там, мне кажется, будет еще и несколько уголовных дел после увольнения", – сказал он.

АМКУ 10 октября 2019 года наложил 6,5 млрд грн штрафа на компании "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (370 млн грн) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн); "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн); "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн); "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) и дистрибьютором Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

23 июля на сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". 14 августа АМКУ сообщил, что "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина" оплатили почти 1,2 млрд грн штрафа.

Теги: АМКУ, штраф, табачные изделия, монополия, увольнение, Tedis Ukraine, Александр Качура, Империал Тобакко, Игорь Петрашко
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