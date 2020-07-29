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Американская торговая палата обеспокоена попыткой возложить на инвесторов ответственность за изменения табачного рынка

Изменения на рынке табачных изделий произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который предоставил ряд разрешений на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами, подчеркнули в Американской торговой палате.

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Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн
Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Американская торговая палата в Украине заявила, что обеспокоена пренебрежением законными правами компаний при обжаловании в судебном порядке решения Антимонопольного комитета о штрафах, и считает, что таким образом были нарушены права международных инвесторов. Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.

"Палата обеспокоена попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011–2012 годах на международные компании: "В.А.Т. – Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Юкрейн" и "Филип Моррис Украина" – производителей табачных изделий. Такие изменения произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который предоставил ряд разрешений (решения №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р от 23 ноября 2011 года) на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами", – подчеркнули в Американской торговой палате.

Взыскание штрафа и арест имущества в момент обжалования решения АМКУ в суде первой инстанции нарушает закон Украины "О защите экономической конкуренции", отметили в организации.

"[Это] может привести к падению поступлений в государственный бюджет и созданию предпосылок для беспрецедентного роста нелегального импорта табачных изделий. Призываем ответственные органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению к международным инвесторам в Украине и обеспечению надлежащего правового процесса, соблюдения принципов независимости и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию решения №697-р в судах", – резюмировали авторы обращения.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

На сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко". В пресс-службе табачной корпорации сообщили, что информация АМКУ в части мотивации компании по поводу выплаты штрафа подана некорректно, она не соответствует действительности и является "заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании", а АМКУ таким образом демонстрирует в своих действиях "непрофессионализм и некомпетентность".

В феврале генеральный директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак заявлял, что считает необоснованными претензии к компании и убежден, что суды защитят ее права. Руководитель рассказал, что Антимонопольный комитет сам в 2010 году создал ситуацию, из-за которой сейчас пытается оштрафовать "Империал Тобакко": выдал множественные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина", которую впоследствии переименовали в Tedis Ukraine, в результате фирма купила часть больших дистрибьюторов, а еще часть ушли с рынка.

Он добавил, что теперь Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за свои действия на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, табачные изделия, монополия, суды, сигареты, апелляция, Tedis Ukraine, иск, Американская торговая палата, Империал Тобакко
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