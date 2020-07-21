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Две табачные компании проиграли Антимонопольному комитету суд о штрафе в 460 млн

"Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" намерены оспорить решение Хозяйственного суда Киева, который отклонил иск компаний к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн.

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Компании готовятся подавать апелляционную жалобу
Компании готовятся подавать апелляционную жалобу
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Решение АМКУ было принято в рамках громкого дела о сговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "Тедис Украина" (ранее – ООО "ТК "Мегаполис"). Согласованные действия фигурантов дела были направлены на поддержание монопольного положения дистрибьютора на рынке продажи сигарет и установления искусственных ограничений для доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи табачной продукции", – говорится в сообщении.

Согласно принятому АМКУ решению, на компанию "Империал Тобакко Юкрейн" был наложен штраф в размере более 292 млн грн., на ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" – более 167 млн грн.

Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года сообщил, что наложил на производителей и дистрибьюторов сигарет штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

В декабре 2016 года Tedis Ukraine была признана монополистом на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением оштрафован на 430 млн грн. Компания обжаловала решение в судах, но все постановления были в пользу АМКУ. Постановление Верховного Суда от 19 июня 2018 года является окончательным, вступило в силу и обжалованию не подлежит.

В апреле 2017 года Tedis Ukraine подозревали в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег из Украины. Тогда компания уплатила штраф в размере 300 млн грн. В Генпрокуратуре сообщали, что это крупнейший штраф в истории АМКУ.

Теги: АМКУ, штраф, Антимонопольный комитет, сигареты, апелляция, Tedis Ukraine, иск, суд, продажа, Империал Табакко
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