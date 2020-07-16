Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины

За назначение Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета Украины проголосовали 255 народных депутатов.

Верховная Рада Украины 16 июля назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", за ее назначение проголосовали 255 народных депутатов.

С сентября 2019 года Пищанская занимала должность первого замглавы АМКУ, с 3 июля, когда Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности руководителя Антимонопольного комитета, она временно исполняла обязанности председателя ведомства.

Пищанская окончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете. До назначения в АМКУ работала в "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Метинвест Холдинге". Кроме того, она была директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

СМИ накануне назначения писали, что президент Украины Владимир Зеленский якобы переписал бизнес в Италии на сестру Пищанской Светлану.

"Я – сестра Светланы Пищанской. Но хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину", – говорила она.