Еврокомиссия направила израильскому фармпроизводителю Teva возражение с подозрением по поводу возможного нарушения антимонопольного законодательства

В мировом соглашении об урегулировании патентных споров Teva обязалась не продавать свои более дешевые непатентованные препараты модафинила в Европейском экономическом пространстве и в обмен на это, согласно предварительной оценке Еврокомиссии, получила от Cephalon, которая теперь является ее "дочкой", значительные выплаты.

Европейская комиссия направила дополнительное заявление о возражениях в израильскую компанию Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и Cephalon Inc., которая теперь является дочерней компанией Teva. Об этом идет речь в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

"Это процедурный шаг в продолжающемся расследовании комиссии в соответствии с антимонопольными правилами ЕС. Из этого следует заявление комиссии о возражениях, в котором комиссия пришла к предварительному выводу о том, что соглашение об урегулировании патента между Cephalon и Teva, касающееся лекарственного средства против расстройств сна, модафинила, могло задержать вхождение более дешевого непатентованного лекарственного средства в нарушение статьи 101 (1) договора о функционировании Европейского союза (TFEU), что наносит значительный ущерб пациентам ЕС и бюджетам служб здравоохранения за счет повышения цен на модафинил", – сказано в релизе.

В мировом соглашении об урегулировании их патентных споров Teva обязалась не продавать свои более дешевые непатентованные препараты модафинила в Европейском экономическом пространстве и в обмен на это, согласно предварительной оценке комиссии, получила от Cephalon значительные выплаты.

"Дополнительное заявление о возражениях дополняет и уточняет оценку комиссии, лежащую в основе, в частности, предварительного заключения о том, что поведение сторон представляет собой ограничение конкуренции "по объектам", а также с учетом недавних решений суда ЕС, и это не предопределяет результаты расследования", – отметили в Еврокомиссии.