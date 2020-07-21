Системное давление может привести к тому, что иностранные инвесторы будут убегать из Украины – эксперт

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что 70% акцизных сборов в бюджет дает табачная отрасль, и при продолжении давления на международные табачные компании Украина рискует потерять от 30 до 50 млрд грн поступлений в год.

Если в Украине продолжится системное давление на международные табачные компании, это может привести к хаосу на рынке, заявил в комментарии изданию Gazeta.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Это может привести к тому, что иностранные инвесторы будут убегать из Украины. Соответственно, Украина потеряет колоссальные налоговые поступления в бюджет и экспорт. Закончится все печально. Считайте сами: 70% акцизных сборов в бюджет дает табачная отрасль – это десятки миллиардов гривен в год. По моим подсчетам, Украина рискует потерять от 30 до 50 млрд грн в год", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что правила взаимодействия государства с табачными компаниями урегулированы в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом и Украине не нужно изобретать "регуляторный велосипед".

"Между государством и производителями должно быть соглашение о регулировании табачного рынка, и оно должно соответствовать Соглашению об ассоциации с ЕС. Слова политиков из "Слуги народа" и от оппозиции создают впечатление, что они в глаза не видели Соглашения об ассоциации, однако Украина должна четко его выполнять", – напомнил Охрименко.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

11 декабря 2019 года Кабинет Министров подписал с табачными компаниями меморандум, в котором были закреплены договоренности об оплате налогов, устранении монополии и открытии рынка табака для всех оптовых дистрибьюторов.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

В феврале генеральный директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак заявлял, что считает необоснованными претензии к компании и убежден, что суды защитят ее права. Руководитель рассказал, что Антимонопольный комитет сам в 2010 году создал ситуацию, из-за которой сейчас пытается оштрафовать "Империал Тобакко": выдал множественные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина", которую впоследствии переименовали в Tedis Ukraine, в результате фирма купила часть больших дистрибьюторов, а еще часть ушли с рынка.

Он добавил, что теперь Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за свои действия на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.