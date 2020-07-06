Решение АМКУ оштрафовать табачных производителей нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС – эксперт

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать четырех крупнейших производителей и дистрибьютора табачных изделий на 6,5 млрд грн по делу об антиконкурентных согласованных действиях противоречит ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Об этом 6 июля заявил эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин, пишет "РБК-Украина".
В 2011 году АМКУ предоставил торговой компании "Мегаполис-Украина" (предыдущее название – Tedis Ukraine) все необходимые разрешения по концентрации оптовой торговли табачными изделиями, они действовали до 2018 года, напомнил Воротин. Эксперт отметил, что в 2018 году эти разрешения были отменены АМКУ, но позже – восстановлены Верховным Судом Украины.
"Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать, то разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 году выдал разрешение на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовую продажу без разрешения "Мегаполиса" в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали – поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованна – она абсурдна", – заявил эксперт.
Один из пунктов этой статьи предусматривает, что антимонопольный орган, прежде чем применять санкции, должен дать компаниям-производителям возможность представить свою позицию и аргументацию в ответ на предъявленные им нарушения. Это не было сделано, отмечает Воротин.
"В соответствии с положениями ст. 255 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина признала важность надлежащего правового процесса в делах о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены", – подчеркнул он.
Во время расследования этого дела были допущены нарушения, "которые могут привести к отмене решения", заявила в Facebook экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.
"Об этом было известно и главе АМКУ, и другим государственным уполномоченным. Поэтому еще на этапе расследования под решение сознательно была заложена "взрывчатка", что может сработать во время судебного обжалования", – написала она.
АМКУ 10 октября 2019 года наложил 6,5 млрд грн штрафа на компании "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (должна уплатить 370 млн грн шрафа) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн); "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн); "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн); "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) и дистрибьютором Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).
В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.