Почему Зеленский обедал с сигаретным схемщиком Кауфманом?

Если вы хотите уличить президента Зеленского в коррупции, спросите: "Почему вы занимаетесь делами частной компании Tedis? Посмотрите на дело Tedis и сравните – а что бы Ли Куан Ю сделал в Сингапуре с таким "реформатором", который не разрушает монополию, а наоборот – укрепляет и обилечивает?"

5 июля во время визита в Одессу президент Зеленский обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены только самые близкие люди – глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесских друзей президента. Но главной сенсацией оказалось, что, по данным источников "Цензор.НЕТ", Зеленский пригласил на обед миллиардера Бориса Кауфмана, владельца Tedis. Ну всякое было – контрабандисты руководили избирательным штабом, павлюки, тимошенки и слюсаревы расставляют свои кадры в правоохранительных органах, но еще и это...

Чем же знаменит Кауфман, как он разбогател, на каких инновациях, что сумел войти в круг самых близких доверенных лиц Зеленского?

При Януковиче под "крышей" под давлением министра доходов и сборов Александра Клименко с помощью банального криминального рэкета все розничные структуры по торговле сигаретами были ликвидированы. А на рынок розничных продаж – всех продаж во всех киосках, на всех заправках, во всех маленьких магазинах – зашла одна компания – Tedis. И все производители сигарет с ней заключили долгосрочные контракты. Ну так резко сами захотели, иначе – им намекнули в МВД и СБУ, что вообще потеряют свой рынок сбыта.

С тех пор схема Tedis работает – все так же при "участии" СБУ и МВД. И власти не мешают, дело выгодное. Объемы кеша там концентрируются колоссальные – по данным самого Tedis, выручка за 2019 год – свыше 60 миллиардов гривен! И это только официальные доходы. По данным главы налоговой Алексея Любченко, именно сигаретные схемы – главная сфера для скруток НДС (конкретно Tedis пока не обвиняется ни в чем, просто констатируют, что продажа сигарет – главная дыра для уклонения от уплаты налогов, но все, кто в теме, понимают, о чем речь). И вот в 2021-м заканчиваются контракты с Tedis у крупнейших иностранных компаний, и Антимонопольный комитет обязал Tedis и других участников схемы заплатить в бюджет штраф в 6,5 миллиарда.

И вот как только тучи сгустились – Кауфман резко подружился с Владимиром Зеленским, он теперь в ближнем круге. Какие вопросы решает Зеленский для "схемщика" и какое место самого Зеленского в теневой "схеме"?

Из суммы штрафа АМКУ 3,4 миллиарда должен заплатить в госбюджет непосредственно сам Tedis. Штраф наложен еще в ноябре 2019 года. Прошло ДЕВЯТЬ месяцев – а Tedis штраф не платит. А ведь это крупнейший штраф в истории Украины. Ведь на эти деньги государство ой как много могло бы сделать, могло бы не сокращать очень многие бюджетные программы. Но вместо того, чтобы заставить Tedis платить штраф, президент Зеленский обедает с тем, кто штраф не заплатил, и президент заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который этот штраф наложил!

На пост главы АМКУ вместо Терентьева президент назначил Ольгу Пищанскую – сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской.

И до сих пор Tedis ни копейки штрафа в бюджет не заплатил. Разве можно брать деньги с человека, который обедает с человеком, при котором простой учитель стал жить как президент, а президент – как простой учитель?

Кауфман сейчас очень полезен для "слуг народа". Говорят, он оказывает поддержку "слугам" и это может быть связано с выборами.

23 мая, по данным источников "Цензор.НЕТ", глава СБУ Иван Баканов, Борис Кауфман и экс-глава Одесской облгоадминистрации времен Кучмы Сергей Гриневецкий провели встречу в Одессе, где обсуждали перспективы сотрудничества. Вполне вероятно, что именно Гриневецкий будет выдвинут Зеленским на пост нового главы Одесской облгосадминистрации.

А советник Баканова Банчук проявляет большой интерес к судьям, которые занимаются делом Tedis. Этот не изъятый штраф сейчас – главная политическая интрига.

Для самооправдания этой политической коррупции Зеленский и его окружение говорят, что схему Tedis хочет забрать под себя Игорь Коломойский, а они ему якобы мешают. Но это же абсурд – ваше дело разломать монополию, освободить рынок от этого ярма, а не оправдывать себя тем, что все крадут, так лучше будем красть мы. Каждый день, пока Tedis не платит штраф в бюджет как-то и кому-то чего-то – и не только обедов с президентом.

В качестве антитабачной рекламы хочу отметить: курильщики, покупая в киоске и на заправке сигареты, вы помогаете теневой схеме, которую крышует сам президент Зеленский, думайте, нужен ли вам никотин такой ценой.

Источник: "Цензор.НЕТ"

Опубликовано с личного разрешения автора