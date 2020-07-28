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Бутусов: Штраф в 460 миллионов от "Империал Тобакко" – это колоссальный прецедент

Выплаченный табачным производителем штраф показывает, что у государства есть достаточные рычаги влияния на империю бизнесмена Бориса Кауфмана – суды поддерживают решение Антимонопольного комитета, и если заплатила одна компания, значит взыскать можно все 6,5 млрд грн со всех участников схемы, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Юрий Бутусов: К сожалению, сам Tedis от штрафов в государственный бюджет спасает&hellip; окружение самого Зеленского, а конкретно глава СБУ Иван Баканов
Юрий Бутусов: К сожалению, сам Tedis от штрафов в государственный бюджет спасает… окружение самого Зеленского, а конкретно – глава СБУ Иван Баканов
Фото: Юрий Бутусов / YouTube

Штраф, наложенный Антимонопольным комитетом, выплатила одна из табачных компаний, а это значит, что и с остальных фигурантов этого дела могут его взыскать, написал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Facebook.

"24 июля один из крупнейших производителей сигарет "Империал Тобакко" выплатил 460 миллионов гривен штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины за монопольный сговор ОО Tedis и четырех производителей сигарет. Сигаретная монополия Бориса Кауфмана, ради влияния на которую президент Владимир Зеленский назначил на пост главы АМКУ сестру своей подруги из Кривого Рога Ольгу Пищанскую, получила первую большую пробоину. Штраф в 460 миллионов от "Империал Тобакко" – это колоссальный прецедент. Штраф показывает, что у государства есть достаточные рычаги влияния на империю Кауфмана – суды поддерживают решение АМКУ, и если заплатила одна компания, значит взыскать можно все 6,5 миллиарда со всех участников схемы", – считает журналист.

Он добавил, что этот прецедент станет примером для других бизнесменов.

"Да, пусть судятся, да, пусть оспаривают, но деньги на счету у государства заставят монополистов задуматься – надо ли продолжать ту схему с помощью нанятых для прикрытия политиков? К сожалению, сам Tedis от штрафов в государственный бюджет спасает… окружение самого Зеленского, а конкретно – глава СБУ Иван Баканов. Tedis работает и пытается отсудить даже штраф 2016 года, который до сих пор (!) компания не выплатила в полном объеме. Вряд ли это может твориться без санкции президента. Если бы не поддержка Кауфмана из ОП, то все 6,5 миллиарда уже бы были в бюджете, а монопольная схема Tedis уже бы давно рухнула", – написал Бутусов.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

"Но сразу после начала судов по взысканию этого штрафа президент Зеленский добился увольнения главы АМКУ Юрия Терентьева и назначил на этот пост доверенного человека своей семьи (кумовство, если оно из Кривого Рога, видимо, кумовством не считается). Сестра новой главы АМКУ, Светлана Пищанская, согласно сообщениям в СМИ, ведет бизнес и недвижимость президента Зеленского в Италии. Источники ее доходов в связи с такими политическими перестановками вызывают большой интерес. Если Пищанская хочет заслужить доверие к своей работе, одна из ее ключевых задач – добиться выплат от всех участников схемы Tedis в полном объеме. Если этого не произойдет, значит, следует говорить о коррупционных рисках и личной заинтересованности. Любые действия и бездействия Пищанской, очевидно, связаны с прямыми командами президента Зеленского", – убежден главред "Цензор.НЕТ".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4352787164761546

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

23 июля на сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко".

Теги: коррупция, Юрий Бутусов, АМКУ, штраф, Антимонопольный комитет, монополия, суды, Владимир Зеленский, сигареты, апелляция, Tedis Ukraine, Иван Баканов, Империал Тобакко
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