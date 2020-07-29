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Холодов: Табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что будет поддерживать Антимонопольный комитет в борьбе со сговором на табачном рынке.

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Холодов: Годами одни табачные компании платили налоги на прибыль, другие нет, говорили, что убыточные
Холодов: Годами одни табачные компании платили налоги на прибыль, другие – нет, говорили, что убыточные
Фото: Андрій Холодов / Facebook

Табачный картель больше 10 лет использовал слабость украинской власти и коррумпированных чиновников и депутатов, чтобы платить минимум налогов в Украине или не платить их вообще, но теперь эта практика будет прекращена. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"Табачный картель – это хорошая иллюстрация того, как можно было использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом. Но теперь эта лавочка закрылась, – написал Холодов. – Однако вместо того, чтобы платить налоги, выполнять закон, следовать меморандуму, подписанному между КМУ и отраслью, табачный картель пытается навредить моей репутации".

Политик заявил, что все попытки табачного картеля обвинить его во вмешательстве в рынок связаны с тем, что он публично выступает за наведение порядка на табачном рынке.

"Годами одни табачные компании платили налоги на прибыль, другие – нет, говорили, что убыточные. Теперь так не получится. Imperial Tobacco – одна из четырех фигурантов расследования АМКУ – уже заплатила штраф, чем признала факт нарушения антимонопольного законодательства. И у "убыточной" компании нашлись деньги и на это – 460 миллионов гривен. Не думаю, что это вопрос совести. Скорее это понимание того, что страна и власть в стране стали другими. Прибыль табачников – это миллиарды гривен налогов. Это десятки школ, больниц и детсадов. Табачный картель платит налоги на прибыль – есть деньги на ремонт и строительство. Не платит – значит, денег нет", – написал Холодов.

Нардеп добавил, что он объяснил реальное положение дел на табачном рынке большинству народных депутатов от "Слуги народа".

"Официально заявляю, что планирую и дальше выступать за повышение налогов на сигареты, подавать законопроекты для ужесточения регулирования рынка табака, требовать приведения украинского законодательства в соответствие с европейским, поддерживать запрет рекламы всех видов сигарет. Также буду поддерживать Антимонопольный комитет в борьбе со сговором на табачном рынке", – написал он.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

23 июля на сайте Антимонопольного комитета Украины было опубликовано объявление об уплате штрафа со стороны "Империал Тобакко".

Теги: АМКУ, штраф, Антимонопольный комитет, табачные изделия, законодательство, сигареты, Tedis Ukraine, Андрей Холодов, Империал Тобакко
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