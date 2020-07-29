АМКУ потребовал устранить причины возникновения нарушений на рынках электроэнергии

В Антимонопольный комитет Украины поступают многочисленные обращения субъектов хозяйствования, объединений предприятий, народных депутатов Украины и органов государственной власти о возможных манипуляций со стороны отдельных участников рынка электрической энергии, которые приводят к необоснованному изменению цен на разных сегментах рынка электрической энергии и искажения конкуренции на рынке в целом. Об этом заявили в пресс-службе АМКУ 29 июля.
Комитет установил, что основными причинами негативного влияния на конкуренцию на рынке электроэнергии являются: несовершенный механизм возложение специальных обязанностей, некорректная работа балансирующего рынка, не работающий полноценно рынок вспомогательных услуг, сказано в сообщении.
"Система управления рынком не поддерживает всего необходимого функционала для ее управления, в результате чего часть диспетчерских команд фиксируется в ручном режиме, а не в программном комплексе, соответственно у оператора систем передачи участились случаи некорректного расчета цен небаланса", – отметили в АМКУ.
С целью устранения нарушений Антимонопольный комитет Украины рекомендовал НКРЕКП:
Разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения относительно объемов и условий возложения специальных обязанностей участников рынка электрической энергии и обеспечить своевременное обнародование результатов мониторинга:
По результатам мониторинга НКРЕКП должна сообщить в антимонопольный комитет о выявленных нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции в действиях оператора системы передачи.