Зеленский назначил замглавы Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил адвоката Наталью Буроменскую на должность замглавы Антимонопольного комитета Украины. Этим же указом он уволил с этой должности Нину Сидоренко.

Наталья Буроменская – жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского

Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Наталью Буроменскую заместителем главы Антимонопольного комитета Украины. Указ опубликован на сайте президента Украины. "Назначить Буроменскую Наталью Любомировну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным", – сообщается в указе. Своим указом Зеленский освободил Нину Сидоренко от должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины. Буроменская в конце июля прошлого года указом Зеленского была назначена на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета. Наталья Буроменская – адвокат. В 2018 году работала начальником договорно-правового отдела компании "Vodafone Украина". Жена аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).