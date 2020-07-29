Зеленский назначил замглавы Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Наталью Буроменскую заместителем главы Антимонопольного комитета Украины. Указ опубликован на сайте президента Украины.
"Назначить Буроменскую Наталью Любомировну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным", – сообщается в указе.
Своим указом Зеленский освободил Нину Сидоренко от должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины.
Буроменская в конце июля прошлого года указом Зеленского была назначена на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.
Наталья Буроменская – адвокат. В 2018 году работала начальником договорно-правового отдела компании "Vodafone Украина". Жена аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).